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Gelin pastası

’dan evlilik teklifi alan ’a bir sürpriz de yaptı. Sosyetik güzel, Doğan için futbol topunun üzerinde tektaş olan pasta yaptırdı

Gelin pastası
Başakşehirli futbolcu Arda Turan'ın geçtiğimiz gün evlenme teklifi ettiği Aslıhan Doğan'a bir sürpriz de arkadaşlarından geldi. Bu yaz nikah masasına oturacak olan sosyetik güzel için yakın dostu Selin İmer, önceki akşam evinde kutlama düzenledi.


Şarkıcı Mustafa Ceceli'nin eşi Selin İmer, Doğan için üzerinde tektaş yüzük bulunan futbol topu şeklinde pasta yaptırdı. 'She said yes' (Evet dedi) yazılı pastayı görünce sevinen Doğan, daha sonra heyecanla Başakşehir'le Fenerbahçe maçını izledi.
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