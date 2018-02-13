Gelin pastası

Başakşehirli futbolcu Arda Turan'ın geçtiğimiz gün evlenme teklifi ettiği AslıhanDoğan'a bir sürpriz de arkadaşlarından geldi. Bu yaz nikah masasına oturacak olan sosyetik güzel için yakın dostu Selin İmer, önceki akşam evinde kutlama düzenledi.
Şarkıcı Mustafa Ceceli'nineşi Selin İmer, Doğan için üzerinde tektaş yüzük bulunan futbol topu şeklinde pasta yaptırdı. 'She said yes'(Evet dedi) yazılı pastayı görünce sevinen Doğan, daha sonra heyecanla Başakşehir'leFenerbahçe maçını izledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.