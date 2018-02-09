Tommy de modaya uydu

ABD'de Miami'nin ardından New York'ta da şube açan Nusret Gökçe'nin yine ünlü konukları vardı. Dünyaca ünlü tasarımcı Tommy Hilfiger, ABD'nin şimdilerdeki en popüler mekanına önceki akşam Türk asıllı eşi DenizCarolina ile birlikte gitti.
Et ziyafeti çeken ikili, finali baklava ile yaptı. Hilfiger çifti, Nusret deneyimini de instagram'da paylaştı. Bu arada Nusret, geçtiğimiz ay "Eskiden birtişört bile alamadığımTommy Hilfiger'in şimdisahibiyle arkadaşım" demişti.
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