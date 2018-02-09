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Tommy de modaya uydu

Nusret’in yıldızları ağırladığı ’taki mekanının son misafiri, ünlü modacı ile Türk eşi oldu

Tommy de modaya uydu
ABD'de Miami'nin ardından 'ta da şube açan 'nin yine ünlü konukları vardı. Dünyaca ünlü tasarımcı Tommy Hilfiger, 'nin şimdilerdeki en popüler mekanına önceki akşam Türk asıllı eşi Deniz Carolina ile birlikte gitti.


Nusret, Hilfiger'e eti bıçakla böyle yedirdi.

Et ziyafeti çeken ikili, finali baklava ile yaptı. Hilfiger çifti, Nusret deneyimini de instagram'da paylaştı. Bu arada Nusret, geçtiğimiz ay "Eskiden bir tişört bile alamadığım Tommy Hilfiger'in şimdi sahibiyle arkadaşım" demişti.

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