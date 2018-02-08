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Ağaya sardı

Ağaya sardı
Ünlü işadamı Ali Ağaoğlu'nun İzmirli balerin sevgilisi Duygu Su Gülpınar, hamarat çıktı. 22 yaşındaki Gülpınar, kendinden 39 yaş büyük aşkı için önceki gün mutfağa girdi.


Ali Ağaoğlu'na yaprak sarması hazırlayan Gülpınar, bu anları da instagram'da paylaştı. Genç sevgilinin uzun tırnaklarla sarma yapması ise eleştirildi.
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  • 08 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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