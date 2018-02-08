Ağaya sardı

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Ali Ağaoğlu'na yaprak sarması hazırlayan Gülpınar, bu anları da instagram'da paylaştı. Genç sevgilinin uzun tırnaklarla sarma yapması ise eleştirildi.
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