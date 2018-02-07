Kocam sağolsun

Ünlü işadamı Nedim Keçeli,oğluna 4 buçuk aylık hamile olangüzel eşi Gamze Keçeli'ninayağını milyonluk jestiyle yerden kesti.Nazar korkusuyla hamileliği boyuncagözlerden uzak olmayı tercih edenGamze Hanım, önceki gün Etiler'deydi.2003 Türkiye Güzeli'nin kapıdabekleyen son model MercedesBlutech marka otomobili dikkat çekti.
TRAFİK MAĞDURU OLMASIN Güzel sunucunun eşinin hediyesi olanlüks aracının fiyatı ise dudak uçuklattı.Zira Keçeli'nin eşine hamilelikhediyesi olarak aldığı son modelMerdeces'in fiyatı 260 bin euroyani yaklaşık 1 milyon 220 bin TL…Hamile eşinin İstanbul trafiğinde eziyetçekmemesi için özel şoför de tahsiseden işadamının jesti bununla sınırlıkalmadı.
JEST ÜZERİNE JEST... Nedim Keçeli, lüks aracın plakasınıda kişiselleştirdi. İşadamı, Keçelisoyadından esinlenilen 'KCL' plakalıaraçla bonkörlüğünün yanı sıra düşünceliyanını da gözler önüne serdi. Eşineyaptığı jestlerle bilinen sosyetik işadamı,1 buçuk milyon TL'lik düğünleVenedik'te nikah masasına oturduğuGamze Keçeli'ye hediye ettiği 550 binTL değerindeki tektaş yüzükle deuzun süre konuşulmuştu. Keçeli, eşininhamileliğini ilk öğrendiğinde de onahediye olarak Como Gölü kıyısından350 bin euro'ya lüks bir ev almıştı.
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