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Kocam sağolsun

Bonkör eş , 4 buçuk aylık hamile eşinin ayağını yerden kesti. İşadamı, güzel eşine 1 milyon 220 bin TL’lik Mercedes alıp bir de özel şoför tahsis etti...

Kocam sağolsun
Ünlü işadamı Nedim Keçeli, oğluna 4 buçuk aylık hamile olan güzel eşi Gamze Keçeli'nin ayağını milyonluk jestiyle yerden kesti. Nazar korkusuyla hamileliği boyunca gözlerden uzak olmayı tercih eden Gamze Hanım, önceki gün Etiler'deydi. 2003 Türkiye Güzeli'nin kapıda bekleyen son model Mercedes Blutech marka otomobili dikkat çekti.


TRAFİK MAĞDURU OLMASIN
Güzel sunucunun eşinin hediyesi olan lüks aracının fiyatı ise dudak uçuklattı. Zira Keçeli'nin eşine hamilelik hediyesi olarak aldığı son model Merdeces'in fiyatı 260 bin euro yani yaklaşık 1 milyon 220 bin TL… Hamile eşinin İstanbul trafiğinde eziyet çekmemesi için özel şoför de tahsis eden işadamının jesti bununla sınırlı kalmadı.

JEST ÜZERİNE JEST...
, lüks aracın plakasını da kişiselleştirdi. İşadamı, Keçeli soyadından esinlenilen 'KCL' plakalı araçla bonkörlüğünün yanı sıra düşünceli yanını da gözler önüne serdi. Eşine yaptığı jestlerle bilinen sosyetik işadamı, 1 buçuk milyon TL'lik düğünle Venedik'te nikah masasına oturduğu 'ye hediye ettiği 550 bin TL değerindeki tektaş yüzükle de uzun süre konuşulmuştu. Keçeli, eşinin hamileliğini ilk öğrendiğinde de ona hediye olarak Como Gölü kıyısından 350 bin euro'ya lüks bir ev almıştı.


Aydın HAMZA
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  • 07 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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