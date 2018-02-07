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Güzel korsan

Güzel korsan
Güzel oyuncu Nilay Deniz, Hollywood'un ünlü korsan karakteri Jack Sparrow'un pabucunu dama attı. Geçtiğimiz gün Cem Talu'nun objektifinin karşısına geçen ünlü oyuncu, omzuna aldığı sevimli bir papağanla böyle poz verdi.


Deniz'in bu karesi "En güzel korsan" yorumu yaptırdı.
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  • 07 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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