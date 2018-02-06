Süper para!

Her yıl heyecanla beklenen AmerikanFutbol Ligi FinaliSuper Bowl, önceki gece Türkiyesaati ile 02.30'da gerçekleşti. NewEngland Patriots ilePhiladelphia Eagles takımları arasında oynanan maçtan Philadelphia takımı şampiyon olarak çıktı. Jennifer Lopez ve JustinTimberlake'in sahneşovlarına imza attığıgeceyi yaklaşık 170milyon kişi izledi. Buarada maç sayesindeyapılan harcamalarlabu müsabakanınABD ekonomisine14 milyar dolarlıkkatkı sağladığı tahminediliyor...
MARŞTAN ÖNCESAKIZI ÇIKARDI Biletlerin 5 bin dolar olduğu gecede maçtan önce ABD Milli Marşı'nı okuyan Pink, marş çalınır çalınmaz ağzındaki sakızı çıkartarak şovun en ilginç görüntülerinden birine imza attı.
Patriots oyuncusu Tom Brady, maç sonu eşi Gisele Bundchen ve çocukları ile böyle görüntüler sergiledi.
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