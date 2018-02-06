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Süper para!

Önceki akşam ekrana gelen , 170 milyonu aşkın kişi tarafından izlendi. Gösteri ve maç, ekonomisine 14 milyar dolar katkı sağladı

Süper para!
Her yıl heyecanla beklenen Amerikan Futbol Ligi Finali Super Bowl, önceki gece Türkiye saati ile 02.30'da gerçekleşti. New England Patriots ile Philadelphia Eagles takımları arasında oynanan maçtan Philadelphia takımı şampiyon olarak çıktı.
Jennifer Lopez ve Justin Timberlake'in sahne şovlarına imza attığı geceyi yaklaşık 170 milyon kişi izledi. Bu arada maç sayesinde yapılan harcamalarla bu müsabakanın ABD ekonomisine 14 milyar dolarlık katkı sağladığı tahmin ediliyor...


MARŞTAN ÖNCE SAKIZI ÇIKARDI
Biletlerin 5 bin dolar olduğu gecede maçtan önce Milli Marşı'nı okuyan Pink, marş çalınır çalınmaz ağzındaki sakızı çıkartarak şovun en ilginç görüntülerinden birine imza attı.


Patriots oyuncusu , maç sonu eşi Gisele Bundchen ve çocukları ile böyle görüntüler sergiledi.
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