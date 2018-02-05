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Dünyaya kafa tutan kadın

Dünyaya kafa tutan kadın
Ezgi Baylar, 'Dünyaya Kafa Tutan Kadınlar' projesine dahil oldu. destekli kurslara ders verecek olan Baylar, hemcinslerine stil sahibi olma konusunda yardım edecek.
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  • 05 Şubat 2018, Pazartesi
  • Gazete
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