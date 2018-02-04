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Seren'’in günlüğü

Seren’in günlüğü
Seren Serengil, Bakırköy Kadın Ceza İnfaz Kurumu'ndaki ilk gün yaşadıklarını avukatı aracılığıyla takipçileriyle paylaştı. Ünlü sunucu, hapishaneden Ergen'i iğnelemeyi sürdürdü.
Serengil, mesajında koğuşuna yerleşmesini ayrıntılarıyla anlattı. Sunucunun "Kütüphaneden kitabımı seçtim. Bertrand Russel'in 'Evlilik ve Ahlak' kitabı… Beğenirsem önereceğim birileri olacaktır" sözü ise dikkat çekti.
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