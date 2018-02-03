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Pınar’ın iron man’i

Pınar’ın iron man’i
İşadamı Kerem Özçapkın, 2014'te kazandığı Türkiye'nin 'İron man'i (Demir adam) unvanını koruyor. Özçapkın, Dubai'deki İron Man yarışlarına katıldı. Önceki gün Basra Körfezi'nde kulaç atan işadamı, bir sonraki gün de bisiklet yarışında ter döktü. Özçapkın'ı eşi Pınar Tezcan, yarış boyunca destekleyip motive etti.
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  • 03 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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