Eski aşka tebrik mesajı

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Güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay, vefalı çıktı. Yeşilçay'ın eski aşkı yönetmen Tolga Karaçelik'in 'Kelebekler' filmi 18. Sundance Film Festivali'nde 'En İyi Film' ödülünü aldı.
2012 yılında aşk yaşadığı Karaçelik tarafından sokak ortasında gırtlağı sıkılıp tartaklanan Yeşilçay, eski aşkının başarısına kayıtsız kalmadı. Oyuncu, Twitter'da Karaçelik'i tebrik etti.
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