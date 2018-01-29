Yoğurt kralı

Kurduğu şirketle ABD'nin en önemli yoğurt üreticilerinden biri olan Chobani'nin sahibi Hamdi Ulukaya, dünyaca ünlü aşçı Fransız Jean GeorgesVongerichten'in kızı Louise Vongerichten ile evlendi. 'amerikaliturk' internet sitesinin haberine göre Türk işadamı ile Fransız gelinin nikahı, New York TürkKonsolosluğu'nda kıyıldı. Mekanında ABD başkanları ileHollywood yıldızlarını ağırlayan dünyaca ünlü aşçı Vongerichten'in kızı da babasının yolundan gidiyor. 1987 doğumlu Louise Vongerichten, Washington DC'de finans öğrenimi gördü. Yardım severliğiyle bilinen Fransız gelin, gençlere yemek sektöründe eğitim ve iş imkanı sunan Food Dreams'i kurdu... Bu arada 45 yaşındaki Türkişadamı, 3 yıl süren zorlu bir davanın ardından ilkeşi Ayşe Giray ile 2015 yılında boşanmıştı.
KİŞİSEL SERVETİ2 MİLYAR DOLAR
1990'lı yılların sonunda eğitim için gittiği ABD'de yoğurdu fazla şekerli, sulu ve yapay bulan Ulukaya, bunun üzerine 2002'de kurduğu fabrikayla başarıyı yakaladı. Türk işadamının şu anki kişisel serveti ise yaklaşık 2 milyar dolar.
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