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Yoğurt kralı

’de kurduğu yoğurt fabrikasıyla sayılı zenginler arasına giren , dünyaca ünlü şef Jean Georges Vongerichten’in kızıyla sessiz sedasız evlendi

Yoğurt kralı
Kurduğu şirketle ABD'nin en önemli yoğurt üreticilerinden biri olan Chobani'nin sahibi Hamdi Ulukaya, dünyaca ünlü aşçı Fransız Jean Georges Vongerichten'in kızı Louise Vongerichten ile evlendi. 'amerikaliturk' internet sitesinin haberine göre ile Fransız gelinin nikahı, New York Türk Konsolosluğu'nda kıyıldı. Mekanında ABD başkanları ile Hollywood yıldızlarını ağırlayan dünyaca ünlü aşçı Vongerichten'in kızı da babasının yolundan gidiyor. 1987 doğumlu Louise Vongerichten, Washington DC'de finans öğrenimi gördü. Yardım severliğiyle bilinen Fransız gelin, gençlere yemek sektöründe eğitim ve iş imkanı sunan Food Dreams'i kurdu... Bu arada 45 yaşındaki Türk işadamı, 3 yıl süren zorlu bir davanın ardından ilk eşi Ayşe Giray ile 2015 yılında boşanmıştı.

KİŞİSEL SERVETİ 2 MİLYAR DOLAR
1990'lı yılların sonunda eğitim için gittiği 'de yoğurdu fazla şekerli, sulu ve yapay bulan Ulukaya, bunun üzerine 2002'de kurduğu fabrikayla başarıyı yakaladı. Türk işadamının şu anki kişisel serveti ise yaklaşık 2 milyar dolar.
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  • 29 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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