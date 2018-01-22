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Gözleri yüksekte

Gözleri yüksekte
Deniz tutkunu oyuncu Zeynep Beşerler ile eşi , önceki gün Bodrum'da tekneleriyle denize açıldı. Havanın bir anda bozmasıyla ikili, deniz keyfine ara vermek zorunda kaldı. Bulutları seyreden ünlü çifti, arkadaşları da böyle fotoğrafladı.
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  • 22 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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