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Kubat’ın iskeletorları

Kubat’ın iskeletorları
Ailesiyle tatilin tadını çıkaran Çağla Kubat, önceki gün rotasını eşi Jimmy Diaz'ın memleketi Virgin Adaları'ndan Miami'ye çevirdi. Havalimanında iki iskeletorla karşılaşan Kubat, kahkahalara boğuldu. İskeletorlarla poz veren güzel oyuncu, bu kareyi "Rötardan dolayı havaalanında bekleyen Miami sakinleri" notuyla paylaştı.
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