Yakalarsam muck muck

Geçtiğimiz yıl başlayan aşklarıyla dünyanın en gözde çiftleri arasına giren JenniferLopez ile Alex Rodriguez, önceki gün Miami'de oynanan bir basketbol maçına gitti. En ön sırada oturan çift, kimseye aldırış etmedi.
Maçı izlemek yerine gözlerini bir an olsunaşkından ayıramayan 48 yaşındaki Lopez, Rodriguez'i öpücüklereboğdu. Meraklı bakışlara aldırmayan Jennifer Lopez'in o anları da objektiflere kare kare böyle yansıdı...
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