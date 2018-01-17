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Yakalarsam muck muck

, önceki gün gittiği basketbol maçında sevgilisi ’i böyle öptü

Yakalarsam muck muck
Geçtiğimiz yıl başlayan aşklarıyla dünyanın en gözde çiftleri arasına giren Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez, önceki gün Miami'de oynanan bir basketbol maçına gitti. En ön sırada oturan çift, kimseye aldırış etmedi.


Maçı izlemek yerine gözlerini bir an olsun aşkından ayıramayan 48 yaşındaki Lopez, Rodriguez'i öpücüklere boğdu. Meraklı bakışlara aldırmayan 'in o anları da objektiflere kare kare böyle yansıdı...
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  • 17 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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