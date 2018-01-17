Milyon $'lık bebek

Sosyal paylaşım sitesi Snapchat'in kurucusu Evan Spiegel ile Mayıs 2017'de evlenen MirandaKerr, Beyonce'nin izinden gidiyor... 2013'te boşandığı Orlando Bloom'dan bir çocuğu olan ve şimdilerde Spiegel'den hamile olan Victoria's Secret meleği, malikanesini adeta hastaneye çevirdi. ünlü çift, Los Angeles'taki 12 milyondolarlık malikanesinin bir bölümünü 250bin dolarlık tıbbi malzemeyle donattı. Beyonce de geçen yıl hamileyken evine 1 milyon dolarlık tıbbi malzeme almıştı.
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