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Milyon $'lık bebek

Hamile olan , eşi ile malikanelerinin bir bölümünü 250 bin dolarlık tıbbi malzemeyle donattı!

Milyon $lık bebek
Sosyal paylaşım sitesi Snapchat'in kurucusu Evan Spiegel ile Mayıs 2017'de evlenen Miranda Kerr, Beyonce'nin izinden gidiyor... 2013'te boşandığı Orlando Bloom'dan bir çocuğu olan ve şimdilerde Spiegel'den hamile olan Victoria's Secret meleği, malikanesini adeta hastaneye çevirdi. ünlü çift, Los Angeles'taki 12 milyon dolarlık malikanesinin bir bölümünü 250 bin dolarlık tıbbi malzemeyle donattı. Beyonce de geçen yıl hamileyken evine 1 milyon dolarlık tıbbi malzeme almıştı.
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  • 17 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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