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Gönlüm arınıyor

Milli basketbolcu Kerem Gönlüm’ün eşi , arınmak için ’a gitti. Sosyetik güzelin 12 günlük konaklama için 20 bin lira ödeyeceği öğrenildi...

Gönlüm arınıyor
Sosyetikler, ruhsal ve bedensel olarak arınmak için Uzak Doğu'ya akın etti. Hindistan, bu anlamda en çok tercih edilen ülkeler arasında başı çekti. Ünlü isimler arasında yaygınlaşan bu modaya, Milli basketbolcu Kerem Gönlüm'ün eşi de katıldı.

12 GÜN KALACAK
Gönlüm, yakın dostu Bilgen Bilen ile geçtiğimiz günlerde soluğu 'da aldı. Pune şehrindeki dünyanın en büyük meditasyon merkezi olan Osho Center'da kalan Gönlüm, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Elif Gönlüm'ün kötü enerjilerden kurtulmak için 12 gün kampta kalacağı ve konaklamayla birlikte cebinden 20 bin lira çıkacağı öğrenildi. Kampın günlük ziyaretçi sayısının 5 bini geçtiği belirtildi.
Sosyetiklerin yeni modası!


Binlerce ünlü isim, son dönemde ruhsal olarak arınmak için Uzak Doğu'nun yolunu tutuyor. Burada 1 ay boyunca kalıp kötü ruhlardan arınıyor. Bunların arasında Vedat Alaton, Mazhar alanson, Alp Ekşioğlu, Derin Mermerci gibi isimler de bulunuyor.
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