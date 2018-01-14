Gönlüm arınıyor

12 GÜN KALACAK
Gönlüm, yakın dostu Bilgen Bilen ile geçtiğimiz günlerde soluğu Hindistan'da aldı. Pune şehrindeki dünyanın en büyük meditasyon merkezi olan Osho Center'da kalan Gönlüm, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Elif Gönlüm'ün kötü enerjilerden kurtulmak için 12 gün kampta kalacağı ve konaklamayla birlikte cebinden 20 bin lira çıkacağı öğrenildi. Kampın günlük ziyaretçi sayısının 5 bini geçtiği belirtildi.
Sosyetiklerin yeni modası!
Binlerce ünlü isim, son dönemde ruhsal olarak arınmak için Uzak Doğu'nun yolunu tutuyor. Burada 1 ay boyunca kalıp kötü ruhlardan arınıyor. Bunların arasında Vedat Alaton, Mazhar alanson, Alp Ekşioğlu, Derin Mermerci gibi isimler de bulunuyor.
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