Tacizin bedeli 20 milyon

Hollywood dünyasını sarsan taciz skandalında yeni gelişme... Hakkında93 tane cinsel taciz suçlaması bulunan ABD'lifilm yapımcısı HarveyWeinstein ve eşi GeorginaChapman boşanma kararı aldı. 65 yaşındaki yapımcı ile 41 yaşındaki tasarımcı eşi, 2017'nin son günlerinde patlak veren skandalın ardından evlerini ayırmıştı. New York merkezli Daily News gazetesinin haberine göre; 41 yaşındaki Chapman, 10 yıllık yapımcı eşiyle imzaladığı boşanma anlaşmasıkapsamında 20 milyondolar (yaklaşık 75milyon TL) alacak. Çiftin evliliklerinden olan 2 çocuğunun velayeti de güzel tasarımcıya verilecek.
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