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Tacizin bedeli 20 milyon

Tacizin bedeli 20 milyon
Hollywood dünyasını sarsan taciz skandalında yeni gelişme... Hakkında 93 tane cinsel taciz suçlaması bulunan ABD'li film yapımcısı Harvey Weinstein ve eşi Georgina Chapman boşanma kararı aldı. 65 yaşındaki yapımcı ile 41 yaşındaki tasarımcı eşi, 2017'nin son günlerinde patlak veren skandalın ardından evlerini ayırmıştı.
New York merkezli Daily News gazetesinin haberine göre; 41 yaşındaki Chapman, 10 yıllık yapımcı eşiyle imzaladığı boşanma anlaşması kapsamında 20 milyon dolar (yaklaşık 75 milyon TL) alacak. Çiftin evliliklerinden olan 2 çocuğunun velayeti de güzel tasarımcıya verilecek.
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  • 13 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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