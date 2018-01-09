 ;
Yol Durumu
  1. Messi’den 'eş'siz kare
  2. Ambargo

Uçuran kare

Uçuran kare
Önceki akşam 'taki Altın Küre Ödülleri'ne katılmak için yola çıkan Sharon Stone, uçaktan paylaştığı fotoğrafla kafaları karıştırdı. Başörtüsü takan 59 yaşındaki Hollywood starının bu görüntüsü Müslüman olduğu dedikodularını da beraberinde getirdi. Paylaşımı yorum yağmuruna tutulan Stone, konu hakkında açıklama yapmadı.
Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar