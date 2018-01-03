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rötarı uçurdu

Önceki gün ’ın ’tan ’a döneceği uçak, tam 40 dakika rötarlı kalktı. Gecikme nedeninin olduğunu öğrenen yolcular, sitem etmek yerine şarkıcıyla selfie yarışına girdi!

Tarkan rötarı uçurdu
Yeni yılı Türkiye dışındaki noktalarda kutlayan ünlü isimler, yurda dönmeye başladı. 2018'e Kıbrıs Elexus Otel'de konser vererek giren Tarkan da önceki gün eşi Pınar Tevetoğlu ile İstanbul'a döndü. 'KK 1001' sefer sayılı uçakla 'a dönen sanatçı, 10 dakika uçağa geç kalınca uçuş 40 dakika rötar yaptı. 'dan önce polis ekipleri uçak içinde kontrol yapınca yolcular, ne olduğunu merak etmeye başladı. Sinirlenen bazı yolcular, 'ın ekibiyle birlikte uçağa bineceğini öğrenince gecikmeye kızmak yerine sevince boğuldu.

KİMSEYİ KIRMADI...
4 korumayla uçağa binen Megastar'ı görenler, "Tarkan'la uçuyormuşuz, Tarkan burada" diye bağırdı. Uçağın kalkmasıyla business class önünde fotoğraf çekme kuyruğu oluştu. Korumalar, Tarkan hayranlarını tek tek içeri aldı. Megastar, yolculardan hosteslere kadar herkesle fotoğraf çektirdi. Yolculuk sonunda ünlü çift özel araçlarına binene kadar tüm yolcular uçakta bekletildi...





Mütevazı tavırlarıyla hayranlarının gönlünde taht kuran Tarkan, uçuş ekibiyle de böyle hatıra pozu verdi.
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  • 03 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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