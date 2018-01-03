Tarkan rötarı uçurdu

Yeni yılı Türkiye dışındaki noktalarda kutlayan ünlü isimler, yurda dönmeye başladı. 2018'e Kıbrıs ElexusOtel'de konser vererek giren Tarkan da önceki gün eşi Pınar Tevetoğlu ileİstanbul'a döndü. 'KK 1001' sefer sayılı uçakla İstanbul'a dönen sanatçı, 10 dakikauçağa geç kalınca uçuş 40 dakika rötar yaptı. Megastar'dan önce polis ekipleriuçak içinde kontrol yapınca yolcular, ne olduğunu merak etmeye başladı. Sinirlenen bazı yolcular, Tarkan'ın ekibiyle birlikte uçağa bineceğini öğrenince gecikmeyekızmak yerine sevince boğuldu.
KİMSEYİ KIRMADI... 4 korumayla uçağa binen Megastar'ı görenler, "Tarkan'lauçuyormuşuz, Tarkan burada" diye bağırdı. Uçağın kalkmasıyla business class önünde fotoğrafçekme kuyruğu oluştu. Korumalar, Tarkan hayranlarını tek tek içeri aldı. Megastar, yolculardan hosteslerekadar herkesle fotoğraf çektirdi. Yolculuk sonunda ünlü çift özel araçlarına binene kadar tüm yolcularuçakta bekletildi...
Mütevazı tavırlarıyla hayranlarının gönlünde taht kuran Tarkan, uçuş ekibiyle de böyle hatıra pozu verdi.
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