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Tanem’in birtanesi

Tanem’in birtanesi
Yılın büyük kısmını Marmaris'te geçiren Tanem Sivar, yılbaşını İstanbul'da kutladı. Güzel sunucu, misafirlerini eşi Edhem Dirvana'nın sahibi olduğu Tuzla Yat Kulübü'nde ağırladı. İkilinin oğulları Süleyman, herkesin sevgilisi oldu.
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  • 03 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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