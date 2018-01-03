Nusret’e doyamadı

Yaptığı eti tuzlama hareketine 'SaltBea' adını veren ve bu hareketiyle tümdünyada şöhret olan Nusret Gökçe'yeHollywood yıldızlarının hayranlığı bitmiyor.Geçtiğimiz ay dünyaca ünlü DJ Khaled'inevinde verdiği 42. yaş günü partisindemangal başına geçen Nusret, yeni yılı da DJKhaled ve diğer rapçi P. Diddy ile karşıladı.
Beverly Hills'te P. Diddy'e ait 14milyon dolarlık malikaneye giden Nusret,simokinin üzerine taktığı 'N' harfi işlemelibeyaz şalıyla 'Baba' filminden fırlamışgibiydi. Ünlü rapçilerin yanı sıra birçokyıldızın katıldığı partide etleri pişiren NusretGökçe, bu haliyle "2017 benim yılımdı,2018'de de şöhrete devam" der gibiydi.
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