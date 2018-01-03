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Nusret’e doyamadı

Geçen ay ’yle eğlenen ünlü rapçi P. Diddy, yeni yılı 14 milyon dolarlık villasında Türk kasapla karşıladı

Nusret’e doyamadı
Yaptığı eti tuzlama hareketine 'Salt Bea' adını veren ve bu hareketiyle tüm dünyada şöhret olan Nusret Gökçe'ye Hollywood yıldızlarının hayranlığı bitmiyor. Geçtiğimiz ay dünyaca ünlü DJ Khaled'in evinde verdiği 42. yaş günü partisinde mangal başına geçen Nusret, yeni yılı da DJ Khaled ve diğer rapçi P. Diddy ile karşıladı.


Beverly Hills'te P. Diddy'e ait 14 milyon dolarlık malikaneye giden Nusret, simokinin üzerine taktığı 'N' harfi işlemeli beyaz şalıyla 'Baba' filminden fırlamış gibiydi. Ünlü rapçilerin yanı sıra birçok yıldızın katıldığı partide etleri pişiren Nusret Gökçe, bu haliyle "2017 benim yılımdı, 2018'de de şöhrete devam" der gibiydi.
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  • 03 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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