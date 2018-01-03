 ;
Yol Durumu
  1. Tanem’in birtanesi
  2. Tarkan rötarı uçurdu

Kural bozmadı

Kural bozmadı
Fethiye aşığı Nur Fettahoğlu, yeni yılda da kural bozmadı. Eşi Levent Veziroğlu ve kızı Elisa Güzin'le yılbaşı tatili için Fethiye'ye giden güzel oyuncu, tekneyle maviliklere açılıp deniz havası aldı. Fettahoğlu, daha sonra topladığı çiçeklerle de yılbaşı için saçlarını süsledi.
Etiketler: ,
  • 03 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar