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Fethiye aşığı Nur Fettahoğlu, yeni yılda da kural bozmadı. Eşi Levent Veziroğlu ve kızı Elisa Güzin'le yılbaşı tatili için Fethiye'ye giden güzel oyuncu, tekneyle maviliklere açılıp deniz havası aldı. Fettahoğlu, daha sonra topladığı çiçeklerle de yılbaşı için saçlarını süsledi.
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