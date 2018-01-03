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Havalı Pelin

Havalı Pelin
2017'yi ABD'de uğurlayan Pelin Karahan ile eşi Bedri Güntay'ın mutluluktan ayakları yerden kesildi. Ünlü çift, yeni yılın ilk günü de New York semalarını helikopterle gezerek aşk tazeledi. İkilinin cebinden 45 dakikalık tur için 485 dolar (yaklaşık bin 800 TL) çıktı.
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  • 03 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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