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6 çocukla ilk yılbaşı

6 çocukla ilk yılbaşı
İkisi biyolojik, ikisi de evlatlık olmak üzere dört çocuk annesi olan Madonna, bu yılın başında Doğu Afrika ülkesi Malavi'den ikiz kız kardeşleri evlat edinmişti. Esther ve Stella ile bu pozu veren ünlü yıldız, "6 çocukla ilk yılbaşı için çok heyecanlıyım" dedi.
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  • 31 Aralık 2017, Pazar
  • Gazete
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