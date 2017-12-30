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Eski eşler kavgası

Eski eşler kavgası
Türkücü Hilal Özdemir, 2 yıl önce ayrıldığı 2 çocuğunun babası Hazım Körmükçü'nün kendisini tehdit ettiğini iddia edip ünlü oyuncu hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı çıkarttı. Körmükçü ise Hilal Hanım'ın kendisi ve nişanlısı Zeynep Tandoğan'ı taciz ettiğini ileri sürdü ve ekledi: "Hilal Hanım'ın iftiraları, beni hayretler içerisinde bıraktı."
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  • 30 Aralık 2017, Cumartesi
  • Gazete
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