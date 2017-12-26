Gaga sepete girdi

ABD'li şarkıcı Lady Gaga ile iş adamı sevgilisi Christian Carino'nun California'daki bir süpermarkette sergiledikleri görüntü, ilgi ile karşılandı. Alışveriş öncesi biraz eğlenmek isteyen Gaga, meraklı bakışlarına aldırmadan mini etekli halde market arabasına bindi. Carino da sevgilisinin oturduğu market arabasını metrelerce itti. İkilinin keyiflianlarını kameralar saniyesaniye çekti.
UÇUR BENİ CARINO! Lady Gaga, çocukluğunu yaşamak için market arabasında dolaştı.
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