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Gaga sepete girdi

Gaga sepete girdi
ABD'li şarkıcı Lady Gaga ile iş adamı sevgilisi Christian Carino'nun California'daki bir süpermarkette sergiledikleri görüntü, ilgi ile karşılandı. Alışveriş öncesi biraz eğlenmek isteyen Gaga, meraklı bakışlarına aldırmadan mini etekli halde market arabasına bindi. Carino da sevgilisinin oturduğu market arabasını metrelerce itti. İkilinin keyifli anlarını kameralar saniye saniye çekti.


UÇUR BENİ CARINO!
, çocukluğunu yaşamak için market arabasında dolaştı.
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  • 26 Aralık 2017, Salı
  • Gazete
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