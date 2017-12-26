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Aileye girdi

Aileye girdi
İngiltere Kraliyet Ailesi'nin her sene katıldığı gibi dün tüm bireyleriyle Sandringham'da Noel duasına katıldı. Törenine Kraliyet ailesinin beşinci varisi Prens Harry'nin nişanlısı 'ın da katılması dikkatlerden kaçmadı. Henüz nişanlı oldukları için resmen aileye girmeyen Markle'ın törene çağrılması kraliyet ailesi içinde bir ilk oldu. Bu arada Markle'ın Cambridge Dükü William ve Cambridge Düşesi Kate Middleton'la iyi anlaştığı görüldü.
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  • 26 Aralık 2017, Salı
  • Gazete
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