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Sahnede poz kesti

Sahnede poz kesti
Bengü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Küçükyalı Hilltown Alışveriş Merkezi'nde sahne aldı. Şarkılarını binlerce hayranıyla söyleyen , "Kalbimiz Cumhuriyet için atıyor. Mutlu bayramlar bizim olsun, Cumhuriyet kutlu olsun" dedi. Şarkıcı, fotoğraflarını çeken hayranlarına da sahneden bol bol poz verdi.
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