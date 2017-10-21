Her an evlenebilir!

Önceki akşam İstinye'de görüntülenen Deniz Seki, keyifliydi. Önümüzdeki ay kardeşi evlenecek olan Seki, "Aralık'ta da siz evlenir misiniz?" sorusuna; "Olabilir, bir bakmışsınız yeni yıla evli girmişim" diye yanıt verdi.