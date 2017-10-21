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Her an evlenebilir!

Her an evlenebilir!
Önceki akşam İstinye'de görüntülenen Deniz Seki, keyifliydi. Önümüzdeki ay kardeşi evlenecek olan Seki, "Aralık'ta da siz evlenir misiniz?" sorusuna; "Olabilir, bir bakmışsınız yeni yıla evli girmişim" diye yanıt verdi.
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  • 21 Ekim 2017, Cumartesi
  • Gazete
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