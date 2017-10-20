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Hande tokadı

Hande tokadı
Çok yakında atv izleyicisiyle buluşacak olan 'Bahtiyar Ölmez'in çekimleri devam ediyor. Başrollerini Yetkin Dikinciler ve Hande Subaşı'nın paylaştığı dizinin seti önceki gün ilginç anlara sahne oldu. Senaryo gereği Gözde Okur tarafından öpücüklere boğulan Yetkin Dikinciler, sahne sonunda ise Hande Subaşı'nın tokadıyla neye uğradığını şaşırdı.
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