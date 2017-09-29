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Atv’nin yeni dizisi “Bahtiyar Ölmez”in çekimlerine başlandı

Atv bu sezon da birbirinden güzel dizilerle dizi severleri ekranlara kilitleyecek. Atv'nin, merakla beklenen yeni dizisi “Bahtiyar Ölmez”in çekimlerine başlandı.

Atv’nin yeni dizisi “Bahtiyar Ölmez”in çekimlerine başlandı

Yetkin Dikinciler ve Hande Subaşı'nın başrollerini paylaştığı atv'nin merakla beklenen dizisi "Bahtiyar Ölmez"in çekimlerine başlandı.

Yapımcılığını Nehir Yapım, Muharrem Gürer'in üstlendiği dizinin proje tasarımı, Kertenkele'nin de proje tasarımını gerçekleştiren Hasan Burak Kayacı'ya ait. Yönetmen koltuğunda Cem Tabak'ın oturduğu Bahtiyar Ölmez dizisinin çekimleri İstanbul'da başladı. İlk gün çekimlerinde tempolu bir başlangıca imza atan Bahtiyar Ölmez oyuncuları, performansları ile son derece uyumlu bir görüntü çizdiler.

Başrolleri Yetkin Dikinciler ve Hande Şubaşı'nın paylaştığı, usta oyuncular Güven Hokna, Orhan Aydın, Serkan Kuru, Umut Oğuz, Ali Çatalbaş'ın yanı sıra Ütopya ve Survivor gibi yarışmalarla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Semih Öztürk'ün de rol aldığı Bahtiyar Ölmez, özgün ve sıra dışı hikâyesi ile cumartesi gecelerine damgasını vuracak.
  • 29 Eylül 2017, Cuma 15:22
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