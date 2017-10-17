Bekar eğlence

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Sunucu Öykü Serter'le oyuncu Seda Güven, önceki gece eğlenceye doydu. Asmalımescit'te eğlenen ikili, çıkışta birlikte poz verdi. Oyuncu Onur Tuna ile ayrıldıktan sonra aşk defterini kapatan Güven, "Aşka uzun bir süre kapalıyım. Şu an önceliğim iş" dedi.
Halil ÇİLİNGİR
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