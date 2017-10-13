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Sözü kestiler

Sözü kestiler
Yaklaşık 1 yıldır aşk yaşan Cansu Tosun ile Erkan Kolçak Köstendil, evlilik yolunda ilk adımı attı. Köstendil, önceki gün aşkını Antalya'daki ailesinden istedi. Oyuncuyu Ceyda Düvenci ile eşi Bülent Şakrak da yalnız bırakmadı.



Aile arasındaki merasimle sözlenen oyuncu çift, bu mutlu günlerine dair fotoğrafları instagram'da paylaştı. İkilinin sürpriz bir şekilde evlilik kararı alması da hayranlarını hem sevindirdi hem de oldukça şaşırttı.


Sevilen çift, mutluluklarını aileleriyle paylaşıp bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.
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