Sözü kestiler

Yaklaşık 1 yıldır aşk yaşan Cansu Tosun ile ErkanKolçak Köstendil, evlilik yolunda ilk adımı attı. Köstendil,önceki gün aşkını Antalya'dakiailesinden istedi. OyuncuyuCeyda Düvenci ile eşi BülentŞakrak da yalnız bırakmadı.
Aile arasındaki merasimlesözlenen oyuncu çift, bu mutlugünlerine dair fotoğraflarıinstagram'da paylaştı. İkilininsürpriz bir şekilde evlilikkararı alması da hayranlarını hemsevindirdi hem de oldukça şaşırttı.
Sevilen çift, mutluluklarınıaileleriyle paylaşıp bol bolhatıra fotoğrafı çektirdi.
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