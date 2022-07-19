Yüksek tansiyon hafızanın düşmanı

Tıptaki gelişmeler, yaşam süresini uzatıyor. Ancak bu durum, hastalıklarla geçen süreyi uzatıyor. İlerleyen yaş, en çok beyne zarar veriyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Mustafa Seçkin, beyni erken yaşlandıran nedenlere değiniyor:

BESLENME BOZUKLUKLARI:

Beslenme eksikliği, genellikle mide ve bağırsak hastalıkları sonucunda ortaya çıkıyor. B1, B6, B12 ve D vitamini, folik asit gibi vitaminlerin veya demir gibi önemli yapıların eksikliği sinir hücrelerinin fonksiyonunu bozuyor. Bu eksiklik uzun sürede beyinde kalıcı hasara neden oluyor. Hatta Alzheimer ve Parkinson hastalıklarına yol açıyor.

UYKU BOZUKLUKLARI:

Uyku beynin dinlendiği ve gücünü tazelediği bir süreç olarak tanımlanıyor. Ayrıca uyku sırasında salgılanan hormonlar beyin ve ruh sağlığı için büyük önem taşıyor. Gün içinde beyinde üretilen anormal yapıdaki proteinler uyku sırasında beyinden temizleniyor. Uyku düzensizliğinde bu anormal proteinler birikerek Alzheimer'a neden olabiliyor. Bu nedenle uyku bozuklukları sadece beyni yormuyor, demansa da yol açabiliyor.

BÖBREK HASTALIKLARI:

Sinir hücrelerinde her saniye yüzlerce kimyasal reaksiyon gerçekleşiyor. Bu kimyasal reaksiyonların en önemli yapıtaşları arasında; sodyum, potasyum, klor ve magnezyum gibi elektrolitler yer alıyor. Beslenme yoluyla bu elektrolitlerin eksik veya fazla alınmaları, yetersiz su içmek veya kronik böbrek hastalıkları vücutta elektrolit bozukluklarına yol açabiliyor. Elektrolit dengesizliği; unutkanlık, yorgunluk ve uyuklama halinden, anlamsız konuşma hatta komaya varabilen bilinç bozukluklarına neden olabiliyor. Böbreklerin filtreleme görevini yapamaması sonucunda böbrekten atılması gereken ilaçların kan düzeyinin çok yükselmesi aşırı dozda ilaç almışçasına beyinde yan etkilere neden olabiliyor.



DAMAR HASTALIKLARI:

Kolesterol, kalp ritim ve kapak bozuklukları, yüksek tansiyon ve diyabet, beyin-damar hastalıklarına yol açıyor. Bu, beyni yoruyor. İyi kontrol edilmeyen bu hastalıklar beynin kanlanmasını bozarak beyin hasarlarına yol açabiliyor.



BU BELIRTILERI CIDDIYE AL

BEYIN yorgunluğunun sinyalleri şöyle sıralanıyor:

Daha önce kısa sürede yaptığınız işi, şimdi daha uzun sürede yapıyorsanız...

Aynı anda birden fazla işi yürütmekte güçlük çekiyorsanız...

Randevuları, faturaları takip etmekte zorlanıyorsanız...

Gün içi yorgunluk ve uyuklama hali yaşıyorsanız...



BAĞIRSAĞA DİKKAT!

SAĞLIKLI hayatın yolu, sağlıklı bağırsağa sahip olmaktan geçiyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Asım Batuhan Fidan, sağlıklı bağırsak florası için probiyotik ve prebiyotik dediğimiz içeriklere sahip besinlerin tüketilmesini, kompleks karbonhidratlardan zengin, bol posalı, kırmızı etin haftada 2'den fazla tüketilmediği, hayvansal kaynaklı yağlar yerine bitkisel bazlı yağların ağırlıklı olduğu bir beslenme sisteminin tercih edilmesini öneriyor.



AĞIZ TADI KAÇMASIN

AĞIZ bakım suları, diş sağlığı için sıkça kullanılıyor. Ancak Diş Hekimi İbrahim Barış Parlak, bu ürünlerin ağız sağlığında yol açtığı tehlikeye değiniyor. "Ağız bakım sularının 3 ya da 4 haftayı geçmeyecek şekilde kullanılmasını öneriyoruz. Çünkü faydasından çok zararı olabilir. Diş dokularında kahverengi lekelenmeler ayrıca tat alma duyusunda zayıflama da görülebiliyor" uyarısında bulunuyor.



YÜKSEK ATEŞE LİMON

C vitamini deposu limon ateş düşürür. Hazımsızlığı önler. Diş bakımını sağlar. Yanıkları giderir. Kanamaları durdurur. Cilt sağlığını korur.



MUŞMULA TAŞ DÖKER

BÖBREK kum ve taşlarının dökülmesini sağlayan muşmula, içeriğindeki sudan dolayı serinletici etki yapar. İnce bağırsak iltihabı, ishal ve dizanteriyi gidermeye yardımcı olur.



HAZIMSIZLIĞA ÇARE PATLICAN

PATLICAN, sakinleştirici etkiye sahiptir. Kansızlığa iyi gelir. Mide kanserinden korur. Hazımsızlığı giderir.