PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Yaz aylarında astım hastalarına kritik uyarılar

Çocuk Alerjisi ve İmmünoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Akçay, artan sıcak ve nemli havanın astım ataklarını tetiklediğine dikkat çekiyor. Düzenli ilaç kullanımı ve uzman kontrolündeki tedavi, yaz aylarında astım semptomlarının yönetiminde büyük önem taşıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :26 Ağustos 2025
Yaz aylarında astım hastalarına kritik uyarılar

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Yaz ayları, kronik hastalığı olanların yaşam kalitesini düşürüyor. Çocuk Alerjisi ve İmmünoloji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Akçay, özellikle astım hastalarını uyarıyor. Yurt genelinde artan nemli ve sıcak havanın astım ataklarına yol açtığına dikkat çekiyor.

Şu önerilerde bulunuyor: ''Astım ataklarının azaltılması adına ilaçların günlük ve düzenli olarak kullanılması gerekir. Akut astım semptomlarının giderilmesi adına reçetenin bir uzman tarafından yazılıp, tedavi öyküsünün kontrollü bir şekilde izlenmesini önemlidir. Yaz mevsiminde astım semptomlarınız bulunuyorsa, genel anlamda kontrol eylemlerinize katkı sağlayacak ilaç müdahalesi ya da gündelik rutinler, mevsimsel korunma pratiklerini oluşturmak açısından yardımcı olacaktır. Astım hastalığına dair korunma pratiğini içeren bir seyir oluşturulması, tetikleyici noktaların önlenmesi ve reçete edilen astım ilaçlarının düzenli alındığından emin olunması oldukça kritik noktalardır.''

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Fırsatçılara geçit yok | Başkan Erdoğan’dan Ahlat’ta önemli açıklamalar: Belediyeleri aile çiftliğine çevirenler için artık deniz bitti
Esnaf erken emeklilik için nasıl avantajlardan yararlanabilir? İşte detaylar
Katil İsrail ordusu Gazze’deki Nasır Hastanesi’ni vurdu! Çok sayıda kayıp var! Gazetecilerin isimleri belli oldu | Tepki yağıyor
Sosyal medya üzerinden cinsel şantaj! Görüntüleri kaydedip milyonluk vurgun yaptılar
ABD Başkanı Donald Trump Fed üyesi Lisa Cook’u görevden aldı
Ahlat’ta ecdada vefa! Başkan Erdoğan ve Bahçeli Selçuklu mezarlığını ziyaret etti | Han çadırında koyu sohbet
ABD Başkanı Trump Ukrayna-Rusya savaşının kişilik savaşına döndüğünü açıkladı
Deprem bölgesinde 75 milyar dolarlık dev yatırımlarla tarih yazılıyor
Bakan Yerlikaya açıkladı: Kur’an-ı Kerim’e hakaret eden ve öz kızına tacizde bulunan şahıs yakalandı
FETÖ’cülerin soruşturma dosyaları kapatan zabıt katibi: Başka bir büroda görevli olsaydım orada da aynı şeyi yapardım
Derin operasyon! Halit Yukay’ın cansız bedeni nasıl çıkarılacak? | Rov devrede | Rüzgar engeli
DEM heyeti İmralı yolunda! Terörsüz Türkiye Komisyonu’nun ardından teröristbaşı Abdullah Öcalan’a ilk ziyaret
Başkan Erdoğan’dan Ahlat’ta terörsüz Türkiye mesajı: Son düzlükteyiz
Özel bir bankada üst düzey yönetici küçük çocuğa istismardan ceza aldı!
Wilfried Singo adım adım Cimbom’a
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye dev çalım! Mourinho’ya şok
Tarihler belli oldu! İşte Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu maç programı
Inter’den Yusuf Akçiçek için İstanbul’da kritik görüşme: Teklif 20 milyon euroyu aşarsa Fenerbahçe satacak
Avrupa’nın takmadığı Eski Floransa Belediye Başkanı Nardella’dan Türkiye’yi batıya şikayet eden İmamoğlu’na destek şovu!
YKS tercih sorgulama ekranı! ÖSYM sonuç ekranı ve üniversite kayıt tarihi