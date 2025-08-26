Yaz aylarında astım hastalarına kritik uyarılar

Yaz ayları, kronik hastalığı olanların yaşam kalitesini düşürüyor. Çocuk Alerjisi ve İmmünoloji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Akçay, özellikle astım hastalarını uyarıyor. Yurt genelinde artan nemli ve sıcak havanın astım ataklarına yol açtığına dikkat çekiyor.

Şu önerilerde bulunuyor: ''Astım ataklarının azaltılması adına ilaçların günlük ve düzenli olarak kullanılması gerekir. Akut astım semptomlarının giderilmesi adına reçetenin bir uzman tarafından yazılıp, tedavi öyküsünün kontrollü bir şekilde izlenmesini önemlidir. Yaz mevsiminde astım semptomlarınız bulunuyorsa, genel anlamda kontrol eylemlerinize katkı sağlayacak ilaç müdahalesi ya da gündelik rutinler, mevsimsel korunma pratiklerini oluşturmak açısından yardımcı olacaktır. Astım hastalığına dair korunma pratiğini içeren bir seyir oluşturulması, tetikleyici noktaların önlenmesi ve reçete edilen astım ilaçlarının düzenli alındığından emin olunması oldukça kritik noktalardır.''