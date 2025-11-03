Yanlış ilaçla işitme kaybı yaşayan Selen doktor olup tedavi gördüğü hastaneye atandı

Adana'da öğretmen bir çiftin çocuğu olan Selen İşlek'in hayatı, 1 yaşındayken geçirdiği rahatsızlık sonucu yanlış teşhisle verilen idrar yolu enfeksiyonu ilacını kullanmasıyla değişti. İlaç nedeniyle her iki kulağında da 85-90 desibel işitme kaybı oluşan İşlek, uzun yıllar Çukurova Üniversitesi Halil Avcı Duyma Engelliler Merkezi'nde işitme cihazı ve yoğun konuşma terapisi alarak büyüdü. İşlek, bu zorlu sürece rağmen hayali olan doktorluk mesleğine ulaşmak için mücadele etti. Piyano çalma, resim yapma ve yüksek sesle kitap okuma gibi yöntemlerle kendini geliştiren İşlek, üniversite sınavında derece yaparak tek tercih olarak yazdığı Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi.

'YUVAMA GERİ DÖNDÜM'

Mezuniyet sonrası, hem tedavi gördüğü hem de göbek bağının gömüldüğü yer olarak nitelendirdiği hastaneye doktor olarak atanmaktan gurur duyduğunu belirten Dr. Selen İşlek, hikayesini şöyle anlattı: Yanlış ilaç sonucu işitme kaybı yaşayınca annem beni bu merkeze getirmiş. 2 yaşında burada işitme cihazım takıldı ve yıllarca eğitim gördüm. Kazandım ve yuvama geri döndüm.