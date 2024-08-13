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Yağları onunla eritin

Obezite artıyor, kilo vermek ise zorlaşıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Başak İnsel Aydın diyette vazgeçilmez 10 besini sıralıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :13 Ağustos 2024
Yağları onunla eritin

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Obezite artıyor, kilo vermek ise zorlaşıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Başak İnsel Aydın diyette vazgeçilmez 10 besini sıralıyor:

KİVİ: Bol liflidir. Bağırsakları çalıştırır. Kabızlığı önler. Tok tutar. SARIMSAK: Kalbi korur. Vücudu dinç tutar.

BİBERİYE: Bağırsakta yağ emilimini artırır.

KETEN TOHUMU: Göbek bölgesindeki yağları yakar.

YOĞURT: Yağ yakımını hızlandırır. Kolesterolü dengeler.

MERCİMEK: Tok tutar. Zayıflatır.

KABAK: Bağırsakları çalıştırır. Toksinleri temizler.

BALIK: Hücreleri onarır. Diyabetten korur.

YULAF: Uzun süre tok tutucu özelliği vardır.

YEŞİL ÇAY: Antioksidan deposudur.

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