Yağları onunla eritin

Obezite artıyor, kilo vermek ise zorlaşıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Başak İnsel Aydın diyette vazgeçilmez 10 besini sıralıyor:
KİVİ: Bol liflidir. Bağırsakları çalıştırır. Kabızlığı önler. Tok tutar. SARIMSAK: Kalbi korur. Vücudu dinç tutar.
BİBERİYE: Bağırsakta yağ emilimini artırır.
KETEN TOHUMU: Göbek bölgesindeki yağları yakar.
YOĞURT: Yağ yakımını hızlandırır. Kolesterolü dengeler.
MERCİMEK: Tok tutar. Zayıflatır.
KABAK: Bağırsakları çalıştırır. Toksinleri temizler.
BALIK: Hücreleri onarır. Diyabetten korur.
YULAF: Uzun süre tok tutucu özelliği vardır.
YEŞİL ÇAY: Antioksidan deposudur.