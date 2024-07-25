Uzmanlar uyarıyor: Anneliği ertelemeyin

Günümüzde kadınlar iş hayatına daha fazla dahil oluyor. Evlenme ve çocuk sahibi olma planlarını erteliyor. Ancak seneler, anne olmak isteyenlere adil davranmıyor. İlerleyen yaşla birlikte hem gebe kalma şansı düşüyor hem de bazı durumlarda gebelikler düşükle sonuçlanıyor. Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Gökalp Öner tekrarlayan gebelik kayıpları hakkında şu bilgileri veriyor:

GENETİK TEST...

Hamilelikte, iki ya da daha fazla düşük gerçekleşmesi durumuna, tekrarlayan düşük deniliyor. Tüm gebeliklerin yüzde 3-5'inde bu durum görülebiliyor. Bunun nedeni net bir şekilde açıklanmasa da bazı durumlar risk taşıyor. Genetik ve rahimdeki yapısal bozukluklar, düşük ihtimalini artırıyor. Bu nedenle genetik test büyük önem taşıyor. Çünkü genetik tanı tüp bebek çiftlerine şiddetle öneriliyor. Özellikle sendromik bebekleri anne rahmi tanıyor ve gebeliğin devam etmesine engel oluyor.



NELER YAPILMALI?

Tekrarlayan gebelik kaybı olan çiftlerden, kalıtsal pıhtılaşma testi taraması, bağışıklık sistemi testleri ve tiroit taraması (TSH ve Anti-TPO) isteniyor. Özellikle TSH'ın 2.5'in üzerinde olması düşüklerle ilişki taşıyor ve mutlaka klinik bulgular olmasa bile düşük olmaması için ilaçlarla dengelenmesi gerekiyor. Bunlar genel değerlendirmeler olmakla birlikte her çiftin kendi içerisinde değerlendirilmesi, buna uygun tedavi planı hazırlanması tavsiye ediliyor. Öyle ki, bir çiftin düşük yaşama sebebi tiroit ile ilişkiliyken, diğer bir çiftin düşükleri genetik bozukluk kaynaklı olabiliyor. Bu yüzden tedavi protokollerinin çiftlerin durumları tam olarak saptanarak buna yönelik olması gerekiyor.



YAŞ BÜYÜK ÖNEME SAHİP

Kadının yaş faktörü gebelikte olduğu kadar düşükte de etkin rol üstleniyor. Öyle ki, 25-35 yaş aralığında düşükler en az oranda görülüyor. Bu sebeple özellikle 40 yaş üstü çocuk istemi için başvuran anne adaylarına düşük riskinin de arttığı noktasında bilgilendirme yapılması gerekiyor.



MEVSİMLE İLGİSİ YOK

Tüp bebek tedavisiyle ilgili doğru bilinen yanlışlar da bulunuyor. Buna göre mevsimin tedavide başarı şansını artırdığı ve düşürdüğüyle ilgili rivayetler bulunuyor. Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Gökalp Öner, doğrusunu şu şekilde açıklıyor: Tüp bebek tedavi zamanının mevsimlerle bir ilişkisi olmadığı gibi embriyo tutulumunun mevsimlerle bir bağlantısı yoktur. 4 mevsim tüp bebek tedavisi yapılabilir.