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    Uzmanlar uyarıyor: Ağız kokusunu ciddiye alın | Helikobakter ihmal edilmemeli!

    Sık görülen mide hastalıklarından helikobakter; yanma, ekşime ve hazımsızlığa yol açıyor. İhmal edildiğinde kansere neden oluyor. Uzmanlar uyarıyor: Ağız kokusunu ciddiye alın! İşte sizler için derlediğimiz 30 Haziran tarihli sağlık haberleri...

    Helikobakter ihmal edilmemeli!

    Yanlış beslenme alışkanlıkları, mide hastalıklarına davetiye çıkarıyor. Bunun başında, helikobakter geliyor. Midede yanma, ekşime ve hazımsızlığa yol açan bu hastalık ihmal edildiğinde kansere neden oluyor. Dr. Ahmet Tunç, önemli uyarılarda bulunuyor: "Helikobakter öncelikle bir mikroptur, bakteridir. Mide bağırsak sistemine ve daha çok midede yaşayan ve uzun süre yaşadığı zaman kronik rahatsızlıklara neden olabilen bir bakteridir. Helikobakter çoğu insanda belirtisizdir, midede yaşamaktadır fakat hiç sağlık sorunu oluşturmayabilir fakat bazı insanlarda ağız kokusu yapabilir, bazı insanlarda gastrit belirtisi çıkabilir.

    Eğer ki helikobakter tamamen tedavi edilmezse mide kanserine yol açabilmektedir." Tunç, helikobakter tanısının dışkıda ve kanda helikobakterin antijeni ve antikoru ölçülerek yapıldığını söylüyor. Ayrıca endoskopik yöntemle mideden parça alarak direk helikobakter mikrobunun varlığının tespit edildiğini kaydediyor. Tedavi yöntemleriyle ilgili şunları söylüyor: "Tedavi biraz zahmetlidir, uzun periyotlarda tedavi gerektirir. Antibiyotik direnci vardır. Belirtilerden bir ya da birden fazla şikayeti olanlar bir doktora başvurmaları gerekmektedir."

    MEME KANSERİ ERKEKLERİN DE KABUSU
    Meme kanseri, her 8 kadından birini tehdit ediyor. Doç. Dr. Metehan Gümüş, özellikle yakın akrabasına kanser teşhisi konmuş kadınların daha dikkatli olması gerektiğini söylüyor. Meme kanserinin süt kanallarının içerisindeki veya süt bezlerindeki hücrelerin kontrolsüz çoğalmasıyla ortaya çıktığını belirten Doç. Dr. Metehan Gümüş, tedavi şansını artırmak için hastalığın erken teşhis edilmesi gerektiğini söylüyor. Kadınların 40 yaşından önce 1-3 yılda bir, 40 yaşından sonra yılda bir uzman muayenesi yaptırması erken ve etkin bir tedavi için önem taşıyor. Gümüş, bu hastalığın erkeklerde daha sinsi ilerlediğine dikkat çekiyor.


        YORGUNLUĞUN ŞİFRESİ KANSIZLIK
        Yorgunluk ve halsizlik, ihmal ediliyor. Ancak bu belirtilerin altında önemli hastalıklar yatabiliyor. Dr. Sedat Işık, yorgunluğa neden olabilecek hastalıklar hakkında bilgi veriyor:
        KANSIZLIK: Belirtileri arasında yorgunluk ve halsizlik yer alır. Ayrıca güçsüzlük, çarpıntı ve nefes darlığı görülür. Kansızlık daha ileri safhalara geldiğinde ise kişi dinlenirken bile yorulmaya başlar. Göz kararması, baş dönmesi ve kulak çınlaması gibi yaşam kalitesini düşüren semptomların sayısı artar.
        TIROIT: Tiroit bezinin az çalışması ve tiroit hormonlarının az salgılanması sonucu metabolizma yavaşlar. Vücudun genel dengesi bozulur ve yorgunluk, halsizlik, isteksizlik, unutkanlık görülür.
        KALP HASTALIKLARI: İlk belirtisi yorgunluktur. İhmal edildiğinde hastanın hayatı tehlikeye girer. Vakit kaybetmeden doktora başvurmak gerekir.



        KLİMA NEFESİNİZİ KESMESİN
        Sıcak hava bunaltıyor. Serinletici etkisiyle herkesin kurtarıcısı haline gelen klima ise doğru kullanılmadığında sağlığımızla oynuyor. Ölümcül zatürrelere ve astım krizlerine neden olabiliyor. Dr. Neşat Bozkurtgil, klimalar yoluyla bulaşan lejyoner hastalığı konusunda herkesi uyarıyor: Klimadan bulaşan bakteriler, bağışıklık sistemini etkiliyor. Solunum yolu direncini düşürüyor. 50 yaşın üzerinde olan, sigara kullanan, organ nakli, uzun süreli kortizon tedavisi, kanser tedavisi görmüş kişiler ve KOAH, astım gibi kronik akciğer hastalıkları bulunanları olumsuz etkiliyor. Klima kullananların aşağıdakilere dikkat etmesi gerekir:
        - Klimaların bakım ve temizliği düzenli yapılmalı.
        - Bakteri filtresi kullanılmalı.
        - Soğutma derecesi 22-24 C gibi uygun oda ısısı altına düşürülmemeli.
        - Klima altında oturup hava akımına direkt maruz kalınmamalı.


        ROMATİZMA İLACI ELMA
        Elma, zayıflatır. Kan şekerini dengede tutar. Kolesterolü düşürür. Kalp damar sağlığını destekler. Sindirimi düzenler. Kabızlığı önler. Alzheimer'a karşı koruma sağlar.

        DİYABETE FINDIK
        Fındık, kalp krizi riskini azaltır. Sindirimi hızlandırır. Şekeri dengeler. Diyabete karşı koruma sağlar. Yaşlanmayı yavaşlatır. Kas ağrılarını dindirir.

        KANSERE SUMAK
        Sumak, antioksidan etkisi gösterir. Yaşlanmayı engeller. Mantar enfeksiyonları ile mücadele eder. Diyabete iyi gelir ve kan şekerini dengeler. İdrar söktürücüdür. Kolesterolü düşürür.

        SAĞLIĞA KEÇİBOYNUZU
        Keçiboynuzu, kemikleri güçlendirir. Kolesterolü düşürür. Kalp ve damar sağlığını destekler. Sindirim sistemine destek olur. Kanı temizler. Damar tıkanıklığı riskini azaltır.

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        Haberler Sağlık Uzmanlar uyarıyor: Ağız kokusunu ciddiye alın | Helikobakter ihmal edilmemeli!
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