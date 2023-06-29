Uzmanlar uyarıyor: Ağız kokusunu ciddiye alın | Helikobakter ihmal edilmemeli!

Yanlış beslenme alışkanlıkları, mide hastalıklarına davetiye çıkarıyor. Bunun başında, helikobakter geliyor. Midede yanma, ekşime ve hazımsızlığa yol açan bu hastalık ihmal edildiğinde kansere neden oluyor. Dr. Ahmet Tunç, önemli uyarılarda bulunuyor: "Helikobakter öncelikle bir mikroptur, bakteridir. Mide bağırsak sistemine ve daha çok midede yaşayan ve uzun süre yaşadığı zaman kronik rahatsızlıklara neden olabilen bir bakteridir. Helikobakter çoğu insanda belirtisizdir, midede yaşamaktadır fakat hiç sağlık sorunu oluşturmayabilir fakat bazı insanlarda ağız kokusu yapabilir, bazı insanlarda gastrit belirtisi çıkabilir.
Eğer ki helikobakter tamamen tedavi edilmezse mide kanserine yol açabilmektedir." Tunç, helikobakter tanısının dışkıda ve kanda helikobakterin antijeni ve antikoru ölçülerek yapıldığını söylüyor. Ayrıca endoskopik yöntemle mideden parça alarak direk helikobakter mikrobunun varlığının tespit edildiğini kaydediyor. Tedavi yöntemleriyle ilgili şunları söylüyor: "Tedavi biraz zahmetlidir, uzun periyotlarda tedavi gerektirir. Antibiyotik direnci vardır. Belirtilerden bir ya da birden fazla şikayeti olanlar bir doktora başvurmaları gerekmektedir."
MEME KANSERİ ERKEKLERİN DE KABUSU
Meme kanseri, her 8 kadından birini tehdit ediyor. Doç. Dr. Metehan Gümüş, özellikle yakın akrabasına kanser teşhisi konmuş kadınların daha dikkatli olması gerektiğini söylüyor. Meme kanserinin süt kanallarının içerisindeki veya süt bezlerindeki hücrelerin kontrolsüz çoğalmasıyla ortaya çıktığını belirten Doç. Dr. Metehan Gümüş, tedavi şansını artırmak için hastalığın erken teşhis edilmesi gerektiğini söylüyor. Kadınların 40 yaşından önce 1-3 yılda bir, 40 yaşından sonra yılda bir uzman muayenesi yaptırması erken ve etkin bir tedavi için önem taşıyor. Gümüş, bu hastalığın erkeklerde daha sinsi ilerlediğine dikkat çekiyor.