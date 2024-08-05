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Uzmanlar uyardı: Uyku apnesi ani ölüme yol açabilir!

Uyku apnesi, nefes kesiyor. Horlama, sabahları yorgun uyanma gibi şikayetlere yol açıyor. Uzmanlar, ‘Kilo vermek, hastalığın yol açtığı olumsuzlukları yüzde 50 oranında azaltır’ diyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 06 Ağustos 2024
Uzmanlar uyardı: Uyku apnesi ani ölüme yol açabilir!

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Uykuda nefesin durması olarak bilinen uyku apnesi, günümüzde en sık görülen hastalıklar arasında yer alıyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Neslihan Taş, bu hastalıkla ilgili önemli uyarılarda bulunuyor. Uyku apnesinin ani ölüme bile yol açabileceğini açıklıyor. "Uyku apnesi, horlamanın neden olduğu en önemli hastalıklardan biridir.

Uykuda solunumun durması olarak ifade edilir. Uyku esnasında nefesin durması ve yüzeysel hale gelmesi anlamına gelen uyku apnesi gece boyunca defalarca tekrarlayabilir" diyor. En önemli belirtinin uykuda solunum durması olduğunu söyleyen Dr. Taş, buna nefes darlığı, sık iç çekme, el kol hareketleri ve sabah yorgun uyanma gibi şikayetlerin eklendiğini belirtiyor. Hastalığın trafik kazasına bile yol açabileceğini belirten Dr. Taş, şöyle devam ediyor: Kilo verilerek şikayetler yüzde 50 azaltılabilir. Uyku ilaçlarından kaçınmak, sigarayı bırakmak ve sırt üstü yatmamak da faydalı olur. Üst solunum yolunda belirgin anatomik darlık var ise uzman değerlendirme yapmalı.

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