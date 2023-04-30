Uzmanlar fıtık için uyardı: 4 haftadan fazla süren bel ağrısı ihmale gelmez

Bel ağrısı, hemen herkesin hayatının bir döneminde yaşadığı sağlık sorunu olarak biliniyor. Herkesin fıtık sandığıbu ağrı, kimi zaman ağır kaldırma, yanlış duruş ve kas zayıflığından kaynaklanabiliyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Yiğit Kültür, bu ağrının nedenleri ve tedavi yöntemleriyle ilgili bilgilendiriyor.





4-5 HAFTA SÜRÜYORSA

Bel ağrısı toplumda acil servise başvuru nedenlerinin başında geliyor. Çeşitli travmalar, ağır yük kaldırma, fazla kilo, sigara kullanımı, hareketsizlik bu ağrıya yol açıyor. Çoğunlukla birkaç gün içinde ağrı azalmaya başlıyor ve en geç birkaç hafta içinde ağrı tamamen kayboluyor. Bu süreçte ağrının kontrolü için uygun topikal veya oral non-steroid ilaçlar yardımcı oluyor. Bazı durumlarda bel ağrısının kaynağı sadece kas/ adele/tendon gerilmesi- zedelenmesi olmayıp altta yatan ve incelenmesi gereken durumlar olabiliyor. Eğer kişinin ağrısı 4-5 haftadan uzun sürüyorsa, kalçadan bacaklara vuruyorsa omurga cerrahı tarafından değerlendirilmesi gerekiyor.