Uzmanlar baş ağrısına neden olan durumları sıraladı

YAŞAM TARZI DA ETKİLİ

Baş ağrısının nedenine ve tipine göre tedavisi de farklılık gösteriyor. Aynı tip baş ağrısının tedavileri bile herkeste aynı yanıtı vermeyebiliyor. Ağrıyı artıran faktörlerden uzak durmak gerekiyor. Bu nedenle herkesin düzenli uyuması, egzersiz yapması öneriliyor. Ağrı kesici ilaçlar, botoks uygulamaları ve cerrahi tedavi yöntemleri ağrıyla mücadelede etkili oluyor.