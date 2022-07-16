Uzmanlar baş ağrısına neden olan durumları sıraladı

Baş ağrısı, günümüzde herkesin en çok yakındığı sağlık sorunları arasında yer alıyor. Günlük hayatı olumsuz etkileyen bu durum, farklı nedenlerle ortaya çıkabiliyor. Ağrı genellikle künt, keskin, zonklayıcı, sürekli, aralıklı, hafif ya da şiddetli olabiliyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Hayal Toktaş, baş ağrısı çeşitleri ve tedavisi hakkında önemli bilgiler veriyor.
İKİ TİPİ BULUNUYOR
Baş ağrısının farklı nedenlere bağlı tipi bulunuyor. Genel olarak primer ve sekonder baş ağrısı olmak üzere iki ana başlık altında inceleniyor. Primer tip genellikle başka bir hastalığa bağlı olmadan ortaya çıkıyor. Altta yatan farklı hastalıklardan kaynaklanan baş ağrısı ise sekonder yani ikincil baş ağrısı olarak adlandırılıyor.
Alerjik hastalıklar veya sinüzite bağlı baş ağrısı, özellikle kadınlarda adet döneminde görülen hormon baş ağrısı, efor baş ağrısı, hipertansiyona bağlı baş ağrısı, beyin tümörü veya anevrizma nedeniyle baş ağrısı yaşanabiliyor. Ağrının tipini belirlemek için nöroloji uzmanına başvurmak gerekiyor. Bilgisayarlı Tomografi (BT), Manyetik Rezonans (MR) ile baş ağrısı tipi belirleniyor.