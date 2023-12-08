Uzmanından tip 2 diyabeti önlemek için almanız gereken 6 önlem

Sinsi ilerlemesi nedeniyle tanı henüz konulmadığı için ülkemizde bu kişilerden 3.7 milyonu diyabet hastası olduğunu bilmiyor. Tedaviye erken başlamamak, kalp-damar, göz, böbrekler ile sinirler olmak üzere, tüm organ ve sistemleri tahrip ederek hayat kalitesini olumsuz etkiliyor. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Rüştü Serter, tip 2 diyabet i önlemek için almanız gereken önlemleri anlatıyor:





1- Hareket edin, hem de bolca: Günde bin 500 adımdan daha az yürüyen ve sağlıksız beslenen kişilerde tip 2 diyabet yüzde 60 oranında daha fazla görülüyor. Online işlemler yapmak yerine bankaya veya markete yürüyerek gidebilir, asansör yerine merdiven kullanabilirsiniz.



2- Bel çevrenizi mutlaka ölçün: Bel çevresi ölçümü, metabolik yönden risk oluşturan karın bölgesindeki yağları yansıtıyor. Bel çevresinin kadınlarda 80 santimetre, erkeklerde 94 santimetre üzerinde olması diyabet ile diğer metabolik bozukluklar için risk oluşturuyor.



3- Haftada en az 3-4 gün tempolu yürüyün: Egzersizle yağ yakımı 20 dakikadan sonra başlıyor. Fiziksel aktiviteden ayrı olarak haftada en az 3-4 gün 30-45 dakika orta şiddette egzersiz (tempolu yürüyüş, koşu, bisiklet, yüzme,

aerobik gibi) yapmayı alışkanlık edinin.



4- Risk grubundaysanız, dikkat: 40 yaş üzerinde olmak, obezite, düşük fiziksel aktivite, yükselmiş açlık şekeri, 1. derecede akrabalarda diyabet hikayesi, sağlıksız beslenmek, hipertansiyon ve yüksek kolesterol diyabete zemin hazırlar. Eğer bunlar sizde varsa gerekli tedbirleri alın.



5- Sigarayı ve alkolü bırakın: Sigara içen kişilerde içmeyenlere göre yüzde 30-40 oranında daha fazla diyabet tespit ediliyor. Alkol yüksek kalori içerdiği için fazla tüketildiğinde vücutta yağ birikmesine neden olarak obezitenin, dolayısıyla diyabetin gelişme riskini artırıyor.



6- Besinlerin içeriğine dikkat edin: Yağ ve kalori içeriği yüksek olan sağlıksız gıdaların tüketiminden mümkün olduğundan kaçının. Hazır gıdaları tüketmeden önce paket üzerinde belirtilmiş olan kalori içeriği mutlaka incelenmeli.