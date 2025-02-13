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Uzmanı uyarıyor! Kanserden korunmanın yolları nelerdir? İşte 12 yöntem...

Kanserin görülme oranı giderek artıyor. Tedavi edilmediğinde ölüme götürüyor. Yaşam alışkanlıklarında yapılacak değişimler ise riski azaltıyor. Uzmanlar, 12 etkili yöntemi öneriyor

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Şubat 2025
Uzmanı uyarıyor! Kanserden korunmanın yolları nelerdir? İşte 12 yöntem...

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    Dünyada her yıl 10 milyon kişi kanser nedeniyle hayatını kaybediyor. Her üç kanserden 1'inden de beş önemli risk faktörü sorumlu oluyor: Fazla kilolu ya da şişman olmak, meyve ve sebzeyi az tüketmek, hareketsiz yaşam sürmek, sigara ile alkol tüketmek. Prof. Dr. Hüseyin Engin, almamız gereken önlemleri anlatıyor:

    HAFTANIN 5 GÜNÜ TEMPOLU YÜRÜYÜN
    Haftanın 2-3 günü günde 1 saat ya da haftanın 5 günü 30'ar dakika yürüyün. Yüzmek, bisiklet sürmek ve tenis gibi aktiviteler de yapın.

    FAZLA KİLOLARINIZDAN KURTULUN:
    Sağlıklı beslenme ve düzenli fiziksel aktiviteyle ideal kilonuza kavuşmanız büyük önem taşıyor.

    SİGARAYI HEMEN ÇÖPE ATIN
    Sigara dumanında dört binden fazla kimyasal madde yer alıyor. En az 50'den fazlasının da kansere yol açtığı biliniyor.

    ETLERİ MANGALDA PİŞİRMEYİN
    Kanserden korunmak için en ideali yemekleri buğulama ve buharda gibi geleneksel yöntemler ile pişirmek.

    İŞLENMİŞ ÜRÜNLERDEN KAÇININ
    İşlenmiş balık ürünlerindeki polikloronil bifenil ve diğer besinlerde kullanılan sodyum benzoatin kanser riskini artırabiliyor. İşlenmiş etleri az tüketin.

    ALKOLLÜ İÇECEKLERİ BIRAKIN
    Alkolün alım süresi ve günlük tüketilen miktarı arttıkça kanser riski de artıyor. Ancak alkol kullanımı ile ilgili güvenli bir eşik yok. Dolayısıyla alkollü içecekleri hiç tüketmemeniz en doğrusudur.

    ENFEKSİYONLARA KARŞI 'ÖNLEM' ALIN
    Enfeksiyonların çoğu önlenebiliyor veya tedavi edilebiliyorlar. Hastalık geliştiyse kronikleşmemesi için zaman kaybetmeden bir hekime başvurulmalı.

    KIRMIZI ET YERINE BALIK
    Günde en az 5 porsiyon sebze ile meyve tüketin. Kırmızı eti haftada en fazla yarım kilo ile sınırlandırın. Balık, tavuk ve hindi gibi beyaz etleri tercih edin. Bakla, kuru fasulye, nohut ile mercimek gibi proteinleri sofranızdan eksik etmeyin.

    AŞILARI İHMAL ETMEYİN
    Risk altında iseniz Hepatit B aşısı olmanız karaciğer kanserinden korunmanız için çok önemli.

    DÜZENLİ VE KALİTELİ UYKU ŞART
    Uyku sırasında bağışıklık sisteminin güçlü olmasında rol oynayan birçok hormon salgılanıyor. Ayrıca vücutta gelişen kanser hücrelerinin önemli bir bölümü bağışıklık hücreleri tarafından uyku sırasında yok ediliyor.

    TARAMAYI AKSATMAYIN
    50 yaşından sonra, poliplerin saptanmasıyla kolonoskopi yapılması, 30 yaşından sonra PAP Smear ve HPV testiyle CIN lezyonlarının saptanması, 40 yaşından sonra ise mamografi ile meme kanseri için lezyonların saptanması mümkün.

    KIŞ GÜNEŞİNE DİKKAT
    Güneşin kış ayları da dahil olmak üzere fazlası ve 10:00-16:00 saatleri arasında maruz kalınması vücuda zarar veriyor.

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