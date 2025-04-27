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Uzmanı uyarıyor! Bel ağrısı ihmale gelmiyor: Egzersiz şikayeti azaltır

Yaşam kalitesini düşüren bel ağrısı, ihmale gelmiyor! Özellikle 4 haftadan fazla süren şikayetler, fıtıktan kaynaklanabiliyor. Hareketsizliğin ve yanlış duruşun yol açtığı riske değinen Dr. Yiğit Kültür, “Ağrı istirahat halinde geçmiyorsa doktora görünün” dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Nisan 2025
Uzmanı uyarıyor! Bel ağrısı ihmale gelmiyor: Egzersiz şikayeti azaltır

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Bel ağrısı, hemen herkesin hayatının bir döneminde yaşadığı sağlık sorunu olarak biliniyor. Herkesin fıtık sandığı bu ağrı, kimi zaman ağır kaldırma, yanlış duruş ve kas zayıflığından kaynaklanabiliyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Yiğit Kültür, bu ağrının nedenleri ve tedavi yöntemleriyle ilgili bilgilendirdi:

4-5 HAFTA SÜRÜYORSA
Bel ağrısı toplumda acil servise başvuru nedenlerinin başında geliyor. Çeşitli travmalar, ağır yük kaldırma, fazla kilo, sigara kullanımı, hareketsizlik bu ağrıya yol açıyor. Çoğunlukla birkaç gün içinde ağrı azalmaya başlıyor ve en geç birkaç hafta içinde ağrı tamamen kayboluyor.

Bu süreçte ağrının kontrolü için uygun topikal veya oral non-steroid ilaçlar yardımcı oluyor. Bazı durumlarda bel ağrısının kaynağı sadece kas/ adele/tendon gerilmesi- zedelenmesi olmayıp altta yatan ve incelenmesi gereken durumlar olabiliyor. Eğer kişinin ağrısı 4-5 haftadan uzun sürüyorsa, kalçadan bacaklara vuruyorsa omurga cerrahı tarafından değerlendirilmesi gerekiyor.

TEDBİR ŞART
Bel fıtığının kişide yarattığı ağrıda zamanla belirgin derece azalma yoksa, bel ağrısına eşlik eden bir kalça/uyluk/ bacak ağrısı varsa mutlaka tetkik edilmesi, gerekli tanı-tedavi planlaması öneriliyor. Birçok durumun tedavide aciliyet gerektirebileceği dikkate alınarak erken müdahale önem kazanıyor.

TEŞHİS NASIL KONUR?
Omurga-Bel problemlerinin değerlendirmesinde muayene önem arz ediyor. Sonrasında rahatsızlığın durumuna göre röntgen-MR- tomografi gibi görüntüleme yöntemlerinden faydalanılıyor. Omurgadan çıkan sinirlerde mevcut rahatsızlıktan kaynaklı bir bası varlığını tespit edebilmek amacıyla omurga problemlerinde yetkin bir Nöroloji Uzmanı tarafından yapılacak EMG, hekimin mevcut problemin kaynağını belirlemesine yardımcı oluyor.

TEDAVİ HASTAYA ÖZEL
Bel ağrısı, kimi zaman kanal daralması ve bel kayması problemlerinden kaynaklanıyor. Böyle bir durumda, kişiye özel tedavi uygulanıyor. Yani her hastaya cerrahi gerekmiyor. Birçok durumda cerrahi dışı yöntemler tercih ediliyor. Kilo verme, egzersiz, fizik tedavi ve görüntüleme yöntemleri eşliğinde omurgaya enjeksiyonu bu yöntemlerin başında geliyor.

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