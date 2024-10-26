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Uzmanı uyardı: Yorgunluğun habercisi B12 eksikliği!

B12 vitamini eksikliği, sağlık sorunlarını çağırıyor. Dr. Muharrem İngeç, yorgunluk, unutkanlık ve depresyonun nedeni olduğunu söylüyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Ekim 2024
Uzmanı uyardı: Yorgunluğun habercisi B12 eksikliği!

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B12 vitamini, sinir sistemi ile beden sağlığının korunması açısından çok kritik görev görüyor. Eksikliğinde ise sağlık sorunları meydana getiriyor. Dr. Muharrem İngeç, B12 vitamini eksikliğinin dikkate alınması gerektiğini söylüyor:

50 YAŞ ÜSTÜ DÜZENLİ TEST
Tavuk, kırmızı et, balık, karaciğer, yumurta, süt, peynir ve yoğurt ile bazı sebze ve meyveler, suda çözünebilen özellikteki B12 vitamini bakımından zengindir. İnsan vücudunda yaklaşık 4 miligram kadar depolanabilen B12 vitaminin yaklaşık olarak yarısı karaciğerde depolanıyor. Vücutta eksik olduğu kan sayımıyla belirleniyor. İleri yaşta ortaya çıkma riski yüksek olduğu için 50 yaşından sonra düzenli kan testleri ile B12 seviyeleri takip edilmelidir.

KIZARIKLIK YAPABİLİR
B12 vitamini, diğer B vitaminlerinin aksine vücutta üretilememekte ve dışarıdan takviye olarak alınabilmektedir. B12 vitamininin damar yoluyla vücuda verilmesi, ağızdan alınan tabletlere göre daha etkili olmaktadır. Bazı durumlarda, dışarıdan B12 vitamini destek tedavilerinin yan etkileri de ortaya çıkabilir. Enjeksiyon bölgesinde kaşıntı ve kızarıklık, ishal, vücutta şişme hissi ve ağrı hafif yan etkilerdir. Düzensiz kalp atımı, ayaklarda şişme ve kas krampları ise enjeksiyonun ağır yan etkileri arasında yer alır ve vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurmayı gerektirir.

RİSK GRUBUNDAKİLER
- Vejetaryen ya da vegan tipi beslenme alışkanlığına sahip kişiler
- Çölyak hastaları
- Alkol ve uyuşturucu bağımlıları
- Yetersiz ve beslenen çocuklar
- Gebelik sürecinde olan anne adayları
- İleri derece diyabet hastaları
- 65 yaş üzerindeki kişiler

BU BELİRTİLERE DİKKAT
- Baş dönmesi ve kuvvet kaybı.
- Çarpıntı ve nefes darlığı.
- İştah kaybı, ishal veya kabızlık.
- Aft olarak bilinen ağız içindeki yaralar, dilde kızarıklık ve çok sık kanayan diş etleri.
- İleri yaşta adresleri ve bazı basit olguları hatırlayamama. Zihinsel yorgunluk ve kaygı bozukluğu.

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