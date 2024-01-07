Uzmanı uyardı: Sıkı kravat kullanımı göz tansiyonuna davetiye çıkarıyor!

Glokom yani toplumda bilinen adıyla göz tansiyonu, oldukça sinsi ilerliyor! Ancak görmenin yüzde 70-80'i kaybedildiğinde belirti veriyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Tolga Ceylan, göz tansiyonunun sinirlere zarar verdiğini ve ilerleyen süreçte körlüğe neden olduğunu söylüyor.
Hastalığın erken tespiti için 35 yaşından sonra yılda bir kez mutlaka göz tansiyonu ölçümünün yapılmasını öneriyor. "Göz tansiyonu yediğimizle ya da diyetimizle ilgili bir hastalık değil. Bilinen 2 sebep var; bunlardan ilki sıkı boyun bağı yani kravatı çok sıkmak, fuları çok sıkmak. İkincisi üflemeli çalgılar. Bunların yaptığı baskılar nedeniyle riski arttırdığı söyleniyor. Tedavisi olan bir hastalık. İlaçlar, damlalar kullanıyoruz eğer bu damlalarla sonuç elde edemezsek cerrahi yöntemlere başvuruyoruz" diyor.
YAĞLARI ONUNLA ERİTİN!
Yazın gelmesine sayılı günler kala kadınları kilo verme telaşı sarıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Başak İnsel Aydın diyette vazgeçilmez 10 besini sıralıyor:
KİVİ: Bol liflidir. Kabızlığı önler. Tok tutar.
SARIMSAK: Kalbi korur. Vücudu dinç tutar.
BİBERİYE: Bağırsakta yağ emilimini artırır.
KETEN TOHUMU: Göbek bölgesindeki yağları yakar.
YOĞURT: Yağ yakımını hızlandırır. Kolesterolü dengeler.
MERCİMEK: Tok tutar. Zayıflatır.
KABAK: Bağırsakları çalıştırır. Toksinleri temizler.
BALIK: Hücreleri onarır. Diyabetten korur.
YULAF: uzun süre tok tutucu özelliği vardır.
YEŞİL ÇAY: Antioksidan deposudur. Yağ hücreleri yakar.
SU: Yağları eritir
SON 'TERE'CE FAYDALI
Nisan ayı, vitamin ve mineral deposu besinleri mutfağa getiriyor. Diyetisyen Yasin Ayyıldız, bu ayın süper besinlerini sıralıyor:
- KUŞ KONMAZ: Lifli içeriği sayesinde kolon kanserini önler. İçerdiği folik asit sayesinde hamile ve emziren anneler için faydalıdır.
- TERE: Antioksidan kapasitesi yüksektir. İdrar söktürücüdür. Hazmı kolaylaştırır.
- BİBERİYE: Bağışıklığı güçlendirir. Ağrıyı keser. İshale iyi gelir.
- ENGİNAR: Karaciğeri gücendirir.
- PAZI: Demir deposudur. Kanser ve kalp hastalıklardan korur.
- BAKLA: Parkinson hastalığının önlenmesinde yardımcı olur.
KOLESTEROLE KUŞBURNU
İçerdiği C vitamini sayesinde kuşburnu, solunum yolu hastalıklarını iyileştirir. Astım şikayetlerini azaltır. ödem söktürücü etkisi olan kuşburnu, kolesterolü düşürür.