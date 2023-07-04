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    Uzmanı uyardı: El ayak ağız hastalığına dikkat! Tatiliniz kabus olmasın

    El ayak ağız hastalığı, döküntü ile ortaya çıkıyor. Özellikle çocuklarda görülüyor. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Osman Kocabıyık uyarıyor: Havuza, havluya ve şezlonga dikkat edin!

    Tatiliniz kabus olmasın

    El ayak ağız hastalığı, sıklıkla kızamık, kabakulak ya da su çiçeği gibi hastalıklarla karıştırılıyor. Tüm yaş gruplarında görülebilmesine rağmen daha çok çocukları hedef alıyor. Hastalık, yaz aylarında ise adeta bir salgına dönüşüyor. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Osman Kocabıyık, son dönemde artan bu rahatsızlıkla ilgili olarak şu uyarılarda bulunuyor:

    ORTAK ALANA DİKKAT

    El, ayak ve ağız hastalığına poliovirüsler, coxsackie virüsler, echovirüsler ve diğer enterovirüsleri içeren enterovirüs familyasından virüsler sebep olur. Bu virüsler, enfekte bir kişinin burun ve boğaz salgılarında, ciltteki kabarcıkların içindeki sıvıda, dışkısında bulunabilir. Hasta kişiyle yakın temas ve ortak kullanım alanları bulaş riskine zemin hazırlar. Yine havuz sularının yutulması, oyuncaklar, havlu ve şezlonglar gibi yüzeylerle temas da virüsün yayılmasına neden olur. El ayak ağız hastalığı olan bir kişi, hastalığın ilk haftasında en fazla bulaştırıcıdır.

    7 İLA 10 GÜN ARASINDA

    Hastalar 7 ile 10 gün içerisinde gelişen tüm bulguların kaybolması ile tamamen iyileşir. El ayak ağız hastalığının en sık görülen komplikasyonu sıvı kaybıdır. Hastalık ağızda ve boğazda yaralara neden olabilir, bu da yutmayı ağrılı hale getirir. Tedavi ve gözlem altında olmak önemlidir. Bazen el-ayak-ağız hastalığına neden olan enterovirüs ciddi komplikasyonlara neden olur. Bu komplikasyonlar viral veya aseptik menenjit kliniğine neden olabilmektedir.

    1 HAFTA EVDE KALSIN

    Bu arada Uzm. Dr. Osman Kocabıyık, hastalığın kanıtlanmış bir aşı ya da özel bir ilacı olmadığını belirtti. Şu bilgileri verdi: El ayak ağız hastalığı yaşayanlar mutlaka kaybettiği sıvıyı geri almalıdır. Bu nedenle hastalanan çocuk sıvı içmeye teşvik edilmeli, yeterli sıvı ve beslenme desteği alamayan çocuklarda gereğinde damar yolu ile sıvı desteği sağlanmalıdır. Hasta olan kişinin yayılımı önlemek için en az bir hafta evinde kalması gerekiyor.

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    Haberler Sağlık Uzmanı uyardı: El ayak ağız hastalığına dikkat! Tatiliniz kabus olmasın
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