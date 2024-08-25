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Uzmanı uyardı: Eklem ağrılarınız 3 günden fazla sürüyorsa dikkat!

Hareketsizlik ve fazla kilo, eklemleri tüketiyor. Kireçlenmeye karşı erken tedbir almanın önemine değinen uzmanlar uyarıyor: 3 günden fazla süren ağrınız varsa hemen doktora.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 26 Ağustos 2024
Uzmanı uyardı: Eklem ağrılarınız 3 günden fazla sürüyorsa dikkat!

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İleri yaş, fazla kilo ve hareketsizlik... Tüm bunlar eklem sağlığını olumsuz etkiliyor. Günümüzde herkes eklem ağrısından yakınıyor! Genellikle önemsenmeyen bu şikayetler, önemli hastalıkların belirtisi olabiliyor.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Mutlu Güngör, 3 günden fazla süren eklem ağrılarında bir uzmana başvurulması gerektiğini belirtiyor. Özellikle eklem kireçlenmesinin her yaştan insanın yaşam kalitesini düşürdüğüne dikkat çekiyor. Eklemlerden olağan dışı ses gelmesi, tıkırtı hissi, şiddetli ağrılar, günlük işler sırasında kilitlenme veya takılma gibi sorunların ihmal edilmemesini öneren Op. Dr. Güngör, şöyle devam ediyor: 65 yaş üzerindeki vatandaşların sorunu olarak bilinen eklem kireçlenmesi, artık 30'lu yaşlara kadar indi. Hareketsizliğe bağlı olarak giderek artan kireçlenmeleri başlangıç aşamasındayken tedavi etmeli. Bu sorunlar eğer tedavi edilmez ise vatandaşların yaşam konforları olumsuz yönde etkilenecektir.

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