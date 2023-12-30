Uzmanı uyardı: Boyun ağrısı deyip geçmeyin! Birçok önemli hastalığın habercisi olabilir

Boyun ağrısı, bel ağrısından sonra en sık görülen bölgesel ağrıyı oluşturuyor. Her 3 kişiden 1'i, hayatı boyunca en az bir kez boyun ağrısı çekiyor. Genellikle duruş bozukluğu ve boyun fıtığı gibi etkenler sonucu görülse de birçok önemli hastalığın habercisi de olabiliyor.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Siyavuş Muhammedrezai, erken tanı birçok hastalıkta hayat kurtarıcı olabileceği için boyun ağrılarını hafife almamak gerektiğine dikkat çekiyor. "Önemli olan, tedaviye rağmen bir haftadan uzun süren ve sık sık tekrarlayan boyun ağrılarıdır. Bu hastalar mutlaka detaylı olarak araştırılıyor" diyor. Şunları söylüyor: